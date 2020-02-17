Протестные настроения на АМК в ОРЛО: работники бастуют

В социальных сетях распространяется письмо жен работников Алчевского металлургического комбината к «главарю ЛНР» Леониду Пасечнику. В обращении они жалуются на тяжелое материальное положение из-за постоянных задержек зарплат на предприятии.
Более того, в письме говорится, что женщины намерены на 17 февраля провести митинг у «администрации» Алчевска, а 18 февраля собираются в «поход к администрации главы ЛНР» в Луганск, «если не будут услышаны».
На данный момент неизвестно, является ли письмо фейком, однако протестные настроения на АМК есть. Недавно работникам заплатили только 20% от заработной платы.
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«Из-за задолженности по заработной плате 13 февраля объявил забастовку и частично прекратил работу железнодорожный цех (ЖДЦ), работники которого предъявили ряд требований руководству (по уточненным данным бастовали две бригады). По этой же причине бастует доменный цех», — сообщили источник «Луганский инсайд» в телеграмм-канале.