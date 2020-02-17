Протестные настроения на АМК в ОРЛО: работники бастуют

В социальных сетях распространяется письмо жен работников Алчевского металлургического комбината к «главарю ЛНР» Леониду Пасечнику. В обращении они жалуются на тяжелое материальное положение из-за постоянных задержек зарплат на предприятии.

Более того, в письме говорится, что женщины намерены на 17 февраля провести митинг у «администрации» Алчевска, а 18 февраля собираются в «поход к администрации главы ЛНР» в Луганск, «если не будут услышаны».

На данный момент неизвестно, является ли письмо фейком, однако протестные настроения на АМК есть. Недавно работникам заплатили только 20% от заработной платы.