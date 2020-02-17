18 февраля будет приостановлена работа КПВВ «Марьинка»

Во вторник, 18 февраля, в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» будут проводиться мероприятия по обновлению системы электрических сетей.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Поэтому по решению командующего объединенных сил 18 февраля будут временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ», — сказано в сообщении.



Граждан призывают учесть эту информацию при планировании своих поездок.