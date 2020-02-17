Сивохо объявил новый глобальный план по возвращению Донбасса

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо объявил о создании специальной платформы по реинтеграции Донбасса.

Об этом сообщило агентство «Укринформ», передает Диалог

О новом проект Сивохо рассказал 15 февраля на съезде партии «Слуга народа».

Он уточнил, что речь о Национальной платформе примирения и единства. Ее могут представить общественности уже в ближайшую среду, 19 февраля.

Сивохо отметил, что данная платформа призвана выполнить задания по Донбассу, которые перед ним и командой поставил президент Украины Владимир Зеленский. Речь о гуманитарных моментах по реинтеграции оккупированных регионов.

Секретарь СНБО уточнил, что над созданием данной платформы работали международные эксперты, конфликтологи и политологи. Подробности он уточнять не стал.

«Приходите. Все расскажем», — сообщил он.

Сивохо пообещал ответить на все вопросы по поводу новой платформы.