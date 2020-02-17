В г. Лисичанск Луганской области задержан 54-летний мужчина, выстреливший из ружья в голову своего пасынка. Пострадавший госпитализирован в больницу. Стрелка задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Об этом сообщили в полиции Луганской области

Пришел в гости к маме: на Луганщине отчим выстрелил в пасынка из ружья/ Фото — ГУНП в Луганской области

Патрульные полицейские, которые первыми прибыли на место происшествия, уговорили мужчину, который спрятался, выйти из дома добровольно. Стрелка задержали, изъято ружье и патроны.

Пришел в гости к маме: на Луганщине отчим выстрелил в пасынка из ружья/ Фото — ГУНП в Луганской области

По предварительной информации, мужчина выстрелил в своего 21-летнего пасынка в результате конфликта, который между ними произошел, когда он пришел со своей девушкой в ​​гости к маме и отчиму.

Решается вопрос о квалификации совершенного правонарушения и внесения сведений в ЕРДР