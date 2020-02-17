На Луганщине за сутки зафиксировано пять обстрелов

Пять обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано в Луганской области 16 февраля.

Об этом сообщает Луганщина.ua

Так, боевики открывали огонь в направлении Крымского, Новозвановки и Троицкого из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Орехово боевики также вели обстрелы из минометов калибра 120 мм и гранатометов.

Украинские позиции в хутором Вольном боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм.

Всего по данным штаба ООС, за минувшие сутки было зафиксировано 9 обстрелов. Также обстрелы со стороны НВФ звучали у Новолуганского, Лебединского и Марьинки. Потерь со стороны ВСУ нет.