Пять главных тезисов мюнхенской речи Зеленского: «Хотим мира, но на своих условиях!»

В субботу, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности. Он сделал пять главных тезиса, передает Диалог

Первый. Зеленский дал понять, что не пойдет на уступки Москве в вопросе Донбасса.

«Мы хотим мира на своих условиях. На условиях сильной армии», — заявил украинский лидер. От напомнил, что сегодня Украина имеет одну из самых сильных армий в Европе, которая насчитывает 200 тысяч профессиональных военных.

Второй. Украинский лидер констатировал, что ситуация на Донбассе остается крайне напряженной и Москва не демонстрирует намерений прекратить конфликт. Зеленский отметил, что полного прекращения огня на Донбассе так и не было достигнуто.

Третий. Президент Украины рассказал и о мерах, на которые готов пойти Киев ради достижения мира на Донбассе. Зеленский анонсировал некое «посекторальное разведение войск» на линии разграничения. Подробности он пообещал озвучить позже, однако уточнил, что речь идет об отводе войск с линии фронта в каждом секторе после верификации ОБСЕ.

Четвертый. Много внимания в своей речи Зеленский уделил проведению местных выборов на оккупированных территориях уже в нынешнем 2020 году. Он подчеркнул, что они должны полностью отвечать украинскому законодательству.

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и в Крыму», — сказал Зеленский.

Пятый. Президент Украины заявил о готовности к диалогу с жителями Донбасса, которые сегодня находятся под российской оккупацией. Однако он уточнил, что это не касается главарей «Л/ДНР», которых назначила Москва.