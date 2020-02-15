Зеленский призвал иностранный бизнес присоединиться к проектам по восстановлению и реинтеграции Донбасса

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров Украины и представителей бизнеса принять участие в реализации инфраструктурных и социальных проектов в Донецкой и Луганской областях, пострадавших от вооруженного конфликта.

Во время выступления на Украинском ланче в Мюнхене Глава государства отметил, что для восстановления инфраструктуры Донбасса в Украине создан фонд мирового уровня, передает пресс-служба ОПУ

«Он сочетает в себе два« окна ». Первое — для международных партнеров, организаций и фондов. Второе — для украинского фонда, который будет привлекать средства частного сектора и индивидуальных доноров », — сказал Владимир Зеленский.

По словам Президента, основными приоритетами фонда являются большие инфраструктурные проекты, работа с местным бизнесом и его доступное кредитование, забота о наименее защищенных слоях населения, преодоление последствий войны — с фокусом на молодежь, женщин, детей и ветеранов.

«Впервые такой фонд администрируется совместно Всемирным банком, Офисом президента и правительством Украины», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, как отметил Глава государства, в Украине планируется создать Министерство по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.