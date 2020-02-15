Зеленский: Украинская сторона предлагает новый принцип разведения сил на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции напомнил, что лидеры Нормандского формата договорились согласовать три дополнительных участка разведения сил и средств, которое должно состояться до конца марта 2020 года.
«Сейчас наша сторона предложила один участок, и ее почти согласовали. Мы в процессе, мы работаем», — цитирует слова Зеленского пресс-служба ОПУ.
Глава государства также сообщил об инициативе украинской стороны относительно разведения по так называемому секторальному принципу. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора.
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» Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника. Уже в ближайшее время мы подробно проинформируем участников Нормандского формата о содержании этой инициативы», — отметил В. Зеленский.