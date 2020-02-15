Зеленский: Украинская сторона предлагает новый принцип разведения сил на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции напомнил, что лидеры Нормандского формата договорились согласовать три дополнительных участка разведения сил и средств, которое должно состояться до конца марта 2020 года.

«Сейчас наша сторона предложила один участок, и ее почти согласовали. Мы в процессе, мы работаем», — цитирует слова Зеленского пресс-служба ОПУ.

Глава государства также сообщил об инициативе украинской стороны относительно разведения по так называемому секторальному принципу. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора.