Зеленский: Украинская сторона предлагает новый принцип разведения сил на Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции напомнил, что лидеры Нормандского формата договорились согласовать три дополнительных участка разведения сил и средств, которое должно состояться до конца марта 2020 года.

«Сейчас наша сторона предложила один участок, и ее почти согласовали. Мы в процессе, мы работаем», — цитирует слова Зеленского пресс-служба ОПУ.

 Глава государства также сообщил об инициативе украинской стороны относительно разведения по так называемому секторальному принципу. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора.

 » Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника. Уже в ближайшее время мы подробно проинформируем участников Нормандского формата о содержании этой инициативы», — отметил В. Зеленский.

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