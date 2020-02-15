В «Слуге народа» объяснили, почему альтернативы Минским соглашениям нет

Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Минским соглашениям нет альтернативы, и объяснила, почему

Об этом она рассказала в эфире телеканала НАШ, передает «ДС«.

В студии речь шла о возможности проведения выборов на оккупированном Донбассе и в Крыму.

«Есть несколько концепций, которые сегодня разрабатываются на базе СНБО, где создана соответствующая группа с участием и Андрея Ермака (председатель ОПУ, — ред.), и тех, кто сегодня уполномоченный на переговоры в Минске, которые консолидируют те позиции», — начала нардеп .

По ее словам, альтернативы Минским соглашениям нет.