В «Слуге народа» объяснили, почему альтернативы Минским соглашениям нет

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Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Минским соглашениям нет альтернативы, и объяснила, почему

Об этом она рассказала в эфире телеканала НАШ, передает «ДС«.

В студии речь шла о возможности проведения выборов на оккупированном Донбассе и в Крыму.

«Есть несколько концепций, которые сегодня разрабатываются на базе СНБО, где создана соответствующая группа с участием и Андрея Ермака (председатель ОПУ, — ред.), и тех, кто сегодня уполномоченный на переговоры в Минске, которые консолидируют те позиции», — начала нардеп .

По ее словам, альтернативы Минским соглашениям нет.

«Пять лет было достаточно, чтобы выяснить, есть ли альтернативная Минским соглашениям или нет. Давайте исходить, что нет, потому что на самом деле привязаны санкции. Санкции привязаны к минским соглашениям, если есть другие соглашения, или другие позиции, то давайте будет их обсуждать», — заявила Верещук.

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