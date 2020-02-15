Зеленский выразил желание провести местные выборы в ОРДЛО осенью 2020 года

Украинские власти хотят провести местные выборы, включая территорию ОРДЛО, осенью 2020 года.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции, текст которого опубликовала пресс-служба ОПУ.

«Наше желание сегодня — провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных безопасных и политических условий, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно для нас», — сообщил В. Зеленский.

По мнению главы государства, людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной и всем миром легитимными.

«И они не могут быть такими, если произойдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над нашей границей», — резюмировал В. Зеленский.