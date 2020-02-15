Мэр Лисичанска выразил благодарность и передал подарки патрульным, спасших девушку

Вчера, 14 февраля, городской голова Сергей Шилин выразил Благодарность Лисичанского городского совета за высокий профессионализм, безупречное служение громаде города, мужество, решительность и отвагу, проявленные при спасении жизни жительницы г. Лисичанска рядовым патрульной полиции Михаилу Еремееву и Дмитрию Козюберде.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета

Сергей Шилин подарил Михаилу Еремееву новый мобильный телефон, взамен утраченного во время спасения девушки, и передал патрульным полицейским корзину с фруктами и пожеланиями скорейшего выздоровления.

Напомним, что сейчас ребята находятся на лечении в медицинском учреждении Территориального медицинского объединения министерства внутренних дел Украины по Луганской области.