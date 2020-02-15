Зеленский: Диалог с «марионетками» ОРДЛО невозможен, только с мирными жителями

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Менхенской конференции подчеркнул, что полной тишины на Донбассе, несмотря на все договоренности, так и не удалось достичь.

«Почти за 2 последних месяца зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций, в результате которых продолжают гибнуть украинские люди, украинские военные. Нужны действенные механизмы, по которым прекращение огня состоится не на словах, а в реальной жизни», — отметил украинский лидер во время выступления, текст которого опубликовала пресс-служба ОПУ.

Зеленский заявил , что «нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО»

«Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто непризнан с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население Украины. К тому же я много раз общался с обычными людьми из временно оккупированных территорий. И объективно голос Донбасса — это не только их мнение. Это еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом», — отметил В. Зеленский.

Именно поэтому, как сообщил глава государства, было инициировано создание общественной диалоговой платформы «Мир Донбасса», к которой граждане должны быть вовлечены.