Загадочное «возвращение»: в «ДНР» к «обязанностям премьера» вернулся Ананченко

Александр Ананченко вернулся к «исполнению обязанностей» так называемого «премьера ДНР». Его обращение по случаю 31-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана опубликовала пресс-служба «правительства ДНР».

Об этом пишут Новости Донбасса



«Офицеры, прапорщики и солдаты прошли через суровые испытания, вписав в историю свою страницу воинской доблести… Желаю Вам и вашим близким мира и благополучия, крепкого здоровья и всего самого доброго», — говорится в сообщении.





Вывод войск из Афганистана состоялся 15 февраля 1989 года.



5 февраля Ананченко отсутствовал на «совещании по вопросам противодействия коррупции». Вместо него на совещании был его «заместитель», гражданин РФ Владимир Пашков, которого в группировке представили «исполняющим обязанности председателя правительства».