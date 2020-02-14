«Отжали и угробили»: в сети показали, что осталось от здания «Свидетелей Иеговы» в ОРЛО. ФОТО

Во временно неподконтрольных Ровеньках так называемые «казаки» «отжали» здание религиозной организации «Свидетели Иеговы» и довели его до состояния разрухи. Некогда ухоженное здание стоит угробленное и местные жители сомневаются в его восстановлении.

«Мне вот очень стало интересно,наше доблестное казачество отжало здание (бывшие Иеговы),каждые выходные проводили собрание ну или бухали,что в итоге привело к полному уничтожению здания и полной засраности территории,до этого там по крайней мере было красиво и не засранно,а теперь что очередной притон для бомжей и наркоманов ну или дети будут лазить не дай бог кого то привалит,будут они восстанавливать или не ихнее не жалко», — написали возмущенные жители в паблике «Ровеньки. Черный список», опубликовав соответствующие фото.

А вот так здание выглядело до захвата НВФ:

Интересно, что еще в сентябре 2019 года НВФ признали это здание, находящиеся по адресу ул. Дзержинского, 84а «бесхозяйным имуществом» и даже заявили, что оно «находится в удовлетворительном состоянии».

Но потом, как рассказал в твиттер пользователь «Добрый Шубин» в ноябре 2019 года здесь произошел пожар.

«Каждые выходные проводили собрание, ну или бухали,»- здание отжали, потому как Свидетели Иеговы по РФ законам (а значит и лнр) -экстремисты. В здании казаки проводили со школьниками занятия по ВП. Однажды в выходной чего -то там они «отмечали» — в результате пожар», — сообщил он.

Внутри все выгорело в результате пожара в конце ноября 2019г. Здание в 100м от инфекционной больницы г. Ровеньки. pic.twitter.com/fUNg2WFnab — Добрий Шубін (@EjgiTUO8VXFZUFY) February 14, 2020