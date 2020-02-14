Главное управление Госпродпотребслужбы в Луганской области при поддержке проекта Food and Agriculture Organization (FAO) получили лабораторное оборудование для проведения исследований с использованием молекулярно-генетических методов, основанных на полимеразной цепной реакции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

13 февраля 2020 ведомство провело рабочую встречу на базе Новоайдарской районной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Луганской области по размещению лабораторного оборудования.

В рамках мероприятия специалисты обсудили требования к помещениям лаборатории, порядок организации и проведения работ с патогенными биологическими агентами I-IV групп патогенности или материалом, подозреваемым на их содержание.

Проект международной организации FAO помог Госпродпотребслужбе в Луганской области получить лабораторное оборудование/ ФОТО — ГУ Госпротребслужбы в Луганской области

Проект международной организации FAO помог Госпродпотребслужбе в Луганской области получить лабораторное оборудование/ ФОТО — ГУ Госпротребслужбы в Луганской области

Проект международной организации FAO помог Госпродпотребслужбе в Луганской области получить лабораторное оборудование/ ФОТО — ГУ Госпротребслужбы в Луганской области

Справка:

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) ( англ. Food and Agriculture Organization , FAO ) — международная организация под патронатом ООН.

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