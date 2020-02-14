На Луганщине в заброшенном здании нашли схрон с боевыми противотанковыми минами

В Луганской области обнаружен тайник с военными средствами поражения. Место незаконного хранения оружия был оборудован в заброшенной постройке в окрестностях Попасной.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ

Из тайника сотрудники СБУ изъяли две боевые противотанковые мины ТМ-62М общим весом 14 килограммов тротила.

На Луганщине выявлен схрон с боевыми противотанковыми минами/ Фото — пресс-центр СБУ

На Луганщине выявлен схрон с боевыми противотанковыми минами/ Фото — пресс-центр СБУ

Проверяется информация о вероятной причастности боевиков незаконных вооруженных формирований к обустройству схрона. В рамках ранее открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия

Обнаруженные средства поражения были обезврежены взрывотехниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям