Красный Крест Украины передал в Старобельский психоневрологический интернат комплекты постельного белья и одеяла

Национальный комитет Красного Креста Украины передал в Старобельский областной психоневрологический интернат гуманитарную помощь.
Об этом сообщается на странице Общества в ФБ.
В интернат доставили 50 комплектов постельного белья и 50 одеял. В Красном Кресте считают, что эта помощь будет подспорьем в восстановлении учреждения после пожара.
Напомним, что 22 декабря 2019 года произошел пожар в одном из корпусов психоневрологического интерната.
В результате пожара погибли 4 подопечных, 3 — получили телесные повреждения и были госпитализированы каретой скорой помощи в больницу г. Старобельск .
Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» и «Служебная халатность».comments powered by HyperComments