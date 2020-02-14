Красный Крест Украины передал в Старобельский психоневрологический интернат комплекты постельного белья и одеяла

Национальный комитет Красного Креста Украины передал в Старобельский областной психоневрологический интернат гуманитарную помощь.

Об этом сообщается на странице Общества в ФБ.

В интернат доставили 50 комплектов постельного белья и 50 одеял. В Красном Кресте считают, что эта помощь будет подспорьем в восстановлении учреждения после пожара.

Напомним, что 22 декабря 2019 года произошел пожар в одном из корпусов психоневрологического интерната.

В результате пожара погибли 4 подопечных, 3 — получили телесные повреждения и были госпитализированы каретой скорой помощи в больницу г. Старобельск .

Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» и «Служебная халатность».