С сайта Мюнхенской конференции исчез скандальный доклад «о завершении войны в Украине»

Доклад «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», подготовленный группой европейских, российских и украинских экспертов, больше недоступен на сайте Мюнхенской конференции.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Документ содержал предложения по решению украинского-российского конфликта и был позже подвергнут критике со стороны экспертов Атлантического совета, которые назвали его представляющим «российскую точку зрения».
Группа американских дипломатов и экспертов отмечают, что некоторые из шагов, предложенные в плане по достижению безопасности в Украине, представленном перед началом Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, резонируют с идеями, выдвинутыми российской стороной.
«Большинство из 12 рекомендаций от группы лидеров евроатлантической безопасности — если будут добросовестно реализованы всеми сторонами — являются конструктивными и могут служить мерами по укреплению доверия и облегчить сложности, страдания, которые испытывает население в и у оккупированного Донбасса. Некоторые являются проблематичными, особо две повторяют предложения Кремля о переговорах или темы дезинформации «, — говорится в заявлении, размещенном на сайте Atlantic Council.
Отмечается, что обнародованный документ описывает решения проблемы в «дружественных Кремлю терминах, возможно, чтобы убедить членов российской элиты подписать».
Это заявление подписали, в частности, Ян Бжезинский, Майкл Карпентер, Эдвард Лукас, послы Джон Хербст, Стивен Пайфер, Уильям Тейлор, Мари Йованович, Александер Вершбоу.
«Подписанты идентифицируют проблему в самом их предложении:» Конфликт в и вокруг Украины «. Это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск соответствующего решения.» Конфликт в и вокруг Украины «начался, когда российские войска в российских формах, но без опознавательных знаков, захватили Украинский полуостров Крым, и Москва «аннексировала» его «, — отмечают американские дипломаты и эксперты.
Отмечается, что без кремлевского руководства, финансирования, оружия, включая тяжелым вооружением, амуницией и в некоторых случаях регулярными подразделениями российской армии, «конфликта в и вокруг Украины» не существовало бы.
«Словом, проблема, которую надо решить, — это агрессия Москвы в Украине — с помощью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, начиная с Донбасса. В более широком смысле проблема заключается в том, чтобы убедить Москву, что она не имеет права диктовать политику своим соседям «, — отмечается в заявлении.
Речь идет о том, что некоторые рекомендации, высказанные в Мюнхене, «могут создать среду, в которой западным политикам будет проще ослабить наказания, которые помогали разрушить амбиции Кремля в Украине.
» Сами по себе рекомендации не будут способствовать урегулированию на Донбассе или становлению безопасной Европы «, — резюмируют авторы заявления.
«Проблематичными» называют рекомендации под пунктами семь, восемь, одиннадцать и двенадцать. В частности, как отмечается, восьмая рекомендация «подхватывает дружескую Кремлю идею частичного ослабления санкций» в обмен на частичную имплементацию Минских соглашений, игнорируя то, что важнейшим элементом Минских соглашений является прекращение огня.
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«Рекомендация двенадцать, призывающая к» новому общенациональному диалогу об идентичности «, является вмешательством во внутренние дела Украины. Это отражает мем Москвы о разделенной Украине, что привело к гражданской войне в Донбассе … (Это — ИФ) является удивительным в его неуважении к нации, в которую Россия вторглась «, — говорится в документе.