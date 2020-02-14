Военный эксперт озвучил прогноз по разведению сил вблизи Гнутово

Военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Волошин заявил, что разведение войск вблизи села Гнутово Донецкой области «давно следовало провести».

«Это одна из тех точек, где можно было давно предлагать разведение. По уровню безопасности она приблизительно такая же, как Петровское. Можно пробовать разводить там», – сказал он OBOZREVATEL.

Эксперт добавил, что создания зоны безопасности в этом месте ждут и местные жители.

«Там КПВВ, через который люди едут из Гнутово на Мариуполь», – пояснил он.

По оценкам Волошина, процесс разведения сил должен быть успешным.

«Я думаю, что получится. Украина в этом заинтересована, а Россия нажмет на своих марионеток», – заметил он.

По мнению эксперта, еще две точки, в которых «реально провести некоторые работы и в ближайшее время развести силы» – район вблизи железнодорожного моста в Станице Луганской и в Новоселовке-2, «в районе Светлодарской дуги».