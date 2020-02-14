В Северодонецке откроют курсы самообороны “Shield Up”

15 февраля в 12:00 в Северодонецке состоится открытие курсов самообороны «Shield Up», которые основали студенты Луганского государственного университета внутренних дел им. Дидоренко.

Об этом сообщает Украинское радио «Пульс» со ссылкой на Кризисный медиа-центр «Северский Донец»

Авторы курсов «Shield Up» хотят помочь подросткам правильно реагировать на опасные ситуации и физическую агрессию со стороны других людей. Также курсы предусматривают обучение основам первой домедицинской помощи, работу с психологами и юристами.

Во время открытия состоится презентация проекта, знакомство с инструкторами, программой курсов, обзор снаряжения для занятий. Команда проведет для гостей короткий мастер-класс по самообороне.

Время проведения: 12:00, 15 февраля 2020

Место: Луганский государственный университет внутренних дел им. Е.О. Дидоренко (ул. Донецкая, 1)