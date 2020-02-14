Политолог: Для выхода из состояния замороженного конфликта на Донбассе нужен «Минск – 3»

Власти РФ хотят показать, что «особый статус» отдельных районов Донецкой и Луганской областей не легализуется, выборы на оккупированных территориях Донбасса не проводятся, поэтому разговор о передаче Украине контроля над государственной границей неуместен.

Такое мнение изданию «ГОРДОН» выразил российский политолог Станислав Белковский, комментируя инициативу РФ провести заседание Совбеза ООН по Минским соглашениям.

«Россия хочет на уровне Совбеза ООН зафиксировать невыполнение Минских соглашений по вине Украины. Мол, в первую очередь это все из-за Киева, а к Москве никаких претензий быть не может. Но само выполнение «Минска» – это вопрос трактовки. Режим тишины, скорее всего, не соблюдается. Россия хочет показать, что «особый статус» отдельных районов Донецкой и Луганской областей юридически не легализуется, выборы там не проводятся, поэтому разговор о передаче контроля над границей неуместен. В перспективе это дает Москве замороженный конфликт приднестровского образца, к которому Кремль абсолютно готов», – подчеркнул Белковский.

Он считает, что для выхода из замороженного конфликта на Донбассе необходимо подписать новые соглашения.

«Сами по себе Минские соглашения были изначально невыполнимыми. И для выхода из состояния замороженного конфликта нужен «Минск – 3″. Который отчасти содержал бы концепцию старых соглашений, но базировался бы на неких новых предпосылках. В частности, на изменении порядка тех или иных действий. Теоретически РФ может передать контроль над границей до юридической легализации ОРДЛО, но для этого нужно ставить вопрос о смягчении санкций США и Евросоюза», – сказал Белковский.

Накануне заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона запросила провести открытое заседание Совбеза с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения Минских соглашений.

В МИД Украины отметили, что эта инициатива – «ожидаемый, традиционный и проверенный трюк» российской стороны.