«Крохи с барского стола»: на предприятиях ОРЛО работникам выплачивают по 20% зарплаты

На временно неподконтрольной территории Луганщины работникам предприятий (не только относящихся к «Внешторгсервису») выплачивают мизерные зарплаты в виде 20% от всей суммы. И даже не за текущий месяц, а за прошлые долги.

Об этом сообщает источник «Луганский инсайд» в телеграмм-канале.

«Информация о том, что «задолженность по зарплате на предприятиях сокращается» (о чем писали некоторые СМИ) не соответствует действительности — на Алчевском металлургическом комбинате (АМК) позавчера было выплачено 20% декабря, что назвать «сокращением задолженности» не поворачивается язык. На предприятии существует «очередь на увольнение», в которой, как мне сообщают, более ста человек», — сообщил источник.

По его словам, других предприятиях и шахтах (в том числе и не относящихся к «ВТС») ситуация куда хуже — на шахте «Белореченская» выплачено около 30 % з/п за ноябрь. На Перевальском ремонтно-механическом заводе (ПРМЗ) выплатили зарплату за август.

«Пока никаких улучшений не наблюдается», — отмечает источник.

Также в других социальных сетях пишут, что работникам «Ровенькиантрацит» и «Краснодонуголь» также накануне выплатили 20% заработной платы и якобы обещают на этой неделе заплатить еще 20%.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Лутугинском заводе прокатных валков в последний раз платили зарплату в декабре — 24%.