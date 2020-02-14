На Луганщине почтили память воинов-афганцев

Ко Дню чествования участников боевых действий на территории других государств в Северодонецке состоялась панихида по погибшим военнослужащими и торжественное возложение цветов.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

Начались мемориальные мероприятия молебном, который отслужили в Свято-Христо-Рождественском кафедральном соборе. Паломники в своих молитвах вспомнили обо всех товарищах, кто не вернулся домой из Афганистана.

А уже после ветераны Афганской войны приняли участие в возложении цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

Затем воины-афганцы отправились в Луганскую облгосадминистрацию для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств.