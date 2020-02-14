В неподконтрольном Луганске горел рынок: огонь уничтожил ветлабораторию и 12 модулей

12 февраля в 23:54 поступило сообщение о загорании на территории рынка ООО «Рассвет» во временно неподконтрольном Луганске (кв. 50 лет Октября).

Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР».

Как стало известно, пожар возник на первом этаже двухэтажного строения. Горели ветлаборатория и примыкающие к ней торговые модули, во многих из них находились товары, в основном продукты – часть из них удалось спасти. Огонь угрожал стоящему рядом (приблизительно в 5 метрах) жилому пятиэтажному дому и другим зданиям по периметру рынка. Тушение осложнялось тем, что к рынку нет подъезда для пожарных автомобилей, а также большой пожарной нагрузкой (множеством пластиковых конструкций).

Загорание ликвидировали 13 февраля в 1:45. Полностью выгорело помещение ветлаборатории пл. 50 кв. м, повреждено 12 торговых модулей на пл. 50 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.