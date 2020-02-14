История спасения из Лисичанска: как себя чувствуют патрульный и спасенная им девушка. ВИДЕО

Об этой истории знает вся страна. Патрульный Михаил Еремеев вместе с напарником Дмитрием Козюбердой были на патрулировании. Их экипаж остановил молодой человек и рассказал, что его девушка, с которой он поссорился, пошла на мост между Лисичанском и Северодонецком свести счеты с жизнью.

Об этом сообщается в сюжете ТРК «Донбасс».

Все трое кинулись на переправу. Но девушка, как только их увидела, кинулись с 20-метровой высоты. Михаил Еремеев кинулся за ней в воду.

Девушку несло по течению. Когда полицейский дотянулся за ней, она уже наглоталась воды и была без сознания.

«Сразу крикнул своему напарнику, чтобы он вызывал скорую. Девушка уже находилась под водой, только капюшон был на поверхности. Вытащили ее, предоставили медпомощь, согрели и передали в карету скорой», — рассказал Михаил Еремеев.

Сам полицейский после такого заплыва оказался на больничной койке. По словам врачей, с пневмонией ему лежать еще две недели.

А вот 17-летней девушке очень повезло, считают патрульные.

«Девушку удалось спасти. Она не получила значительных травм, — говорит пресс-офицер Патрульной полиции в Луганской области Екатерина Листопад. — Ее очень быстро достали из воды. У нее переохлаждение и легкие ушибы».

Сам Михаил считает, что все сделал правильно. А если случится еще что-то подобное, то он поступит также.