Сепаратисты заявляют, что Сурков остается курировать оккупированные районы Донбасса

Экс-главарь НВФ «ДНР» Александр Ходаковский заявил, что в Кремле решили разделить кураторство над «украинскими вопросами» и «вопросами оккупированных территорий Донбасса».

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Есть и приятные новости: Козак (заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, — ред) будет отвечать за Украину, а Сурков (помощник президента РФ Владислав Сурков, — ред.) за нас, — заявил Ходаковский

Напомним, ранее УНИАН писал о том, что спикер президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак уже курирует «украинское направление» и направление «интеграции».

«Могу констатировать, что да — Козак занимается и будет заниматься на своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые до сих пор не формализованны», — сказал Песков,

На уточняющий вопрос УНИАН, интеграцией кого с кем будет заниматься Козак, Песков ответил:

«Не России и Украины. У России много интеграционных процессов кроме Украины, в которых она (Россия) участвует очень успешно».

При этом, по словам Пескова, прошение об отставке Владислава Суркова, который ранее в Кремле курировал «украинское направление», не подписано.