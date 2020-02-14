Дубилет пояснил детали идеи проведения переписи на оккупированных территориях Украины с помощью спутника

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет объяснил, что правительство только изучает возможность проведения переписи на территориях оккупированных Донбасса и Крыма.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

«Давайте я расскажу, как было на самом деле. Во время интервью журналист спросил у меня о встрече с представителями ООН, которую мы проводили недавно в Киеве. Я рассказал, что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках через спутник, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом», — говорится в сообщении.

По его словам, в правительстве решили, что надо изучить, насколько это возможно.