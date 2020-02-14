В Старобельском психоневрологического интернате, где в декабре 2019 возник пожар, нашли нарушения

Нарушение прав человека с инвалидностью обнаружили работники Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека при повторном мониторинговом визите в Старобельский областной психоневрологический интернат.

Об этом сообщается на сайте Уполномоченного ВРУ по правам человека

Со времени предыдущего визита в декабре 2014 года устранено часть недостатков, в частности, улучшено материальную базу, создано отделение поддержанного проживания, обеспечено приватность в санитарных комнатах.

Жилые комнаты оформлены уютно, оснащены новыми кроватями с удобными матрасами и качественным постельным бельем. В холлах подопечные просматривают телевизионные передачи на больших плазменных телевизорах, сидя на мягких диванах. Однако, как выразился один подопечный «Это золотая клетка, потому что мы никогда никуда не выходим из интерната».

В интернате фактически введен режим содержания, а не проживания. Для большинства подопечных жизнь ограничена стенами интерната. Людям запрещено выходить без разрешения персонала не только в село, а даже в прогулочный дворик, огороженный забором. Мужчинам запрещено покупать за собственные средства сигареты, поэтому они вынуждены их «зарабатывать». Подопечные выполняют работу: моют лежачих больных, меняют им подгузники, убирают места общего пользования и тому подобное. Более того, чтобы персонал успел сдать смену, подопечных поднимают в пять утра.

Подопечные ходят в одежде, на котором большими буквами вышиты их фамилии, что можно расценить как унижение человеческого достоинства

После пожара, который произошел в декабре 2019 года, часть корпуса не функционирует, поэтому подопечные проживают в переполненных комнатах (до 10 человек).

Мониторинговая группа отметила, что в учреждении недостаточно младшего медицинского персонала, который не может обеспечить надлежащий уход 185 человек с психическими расстройствами. Кроме того, низкие заработные платы и большая нагрузка, а также отсутствие мотивации, приводят к текучести кадров таких работников.

Отчет по результатам визита будет направлено руководству Луганской облгосадминистрации и учреждения.

Напомним, что 22 декабря 2019 года возник пожар в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.

На место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что в одной из палат первого корпуса произошло возгорание.

В результате пожара погибло 4 подопечных, 3 — получили телесные повреждения и были госпитализированы каретой скорой помощи в больницу г. Старобельск

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» и статьей 367 УК Украины «Служебная халатность»