Золотое: Жилье, поврежденное 3-5 лет назад, стало непригодным для жизни и не подлежит восстановлению

Представитель Уполномоченного по соблюдению равных прав и свобод Виктор Иванкевич совместно с представителем Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским посетили населенные пункты г. Золотое и с. Екатериновка Попаснянского района Луганской области с целью мониторинга состояния обеспечения прав гражданского населения, пострадавшего от вооруженного конфликта.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

Во время визита представители Уполномоченного осмотрели частные дома, которые были повреждены в результате военных действий. Помощь пострадавшим на восстановление поврежденного имущества предоставляется гуманитарными организациями в виде стройматериалов, гуманитарной помощи и частично местными властями в виде денежной помощи.

По данным военно-гражданской администрации г.. Золотое и с. Екатериновка Попаснянского района Луганской области, на территории Золотого учтено 503 объекта разрушенного / поврежденного жилья, из них 253 — частной и 250 — коммунальной форм собственности.

Дома, получившие повреждения 3-5 лет назад, сегодня стали непригодными для проживания и не подлежат восстановлению. Если в ближайшее время не решить вопрос реституции или предоставления компенсации за разрушенное жилье, поврежденные объекты перейдут в категорию разрушенных. Компенсация за них будет значительно больше.

Основной проблемой остается — обеспечение пострадавших временным или социальным жильем, несмотря на усилия, прилагаемые органами власти для обеспечения жизнедеятельности указанных населенных пунктов.

В помещении гуманитарного штаба «Пролиска-Золотое» представители Уполномоченного провели встречу с жителями г. Золотое и с. Екатериновка и внутренне перемещенными лицами, у которых жилье полностью разрушено. Основное внимание уделено вопросу введения административного механизма денежной компенсации за жилье, разрушенное или повреждено в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, и другим вопросам, в частности, выплаты задолженности по заработной плате.

Павел Лисянский проинформировал о деятельности Уполномоченного и регионального представительства Уполномоченного в Донецкой и Луганской областях, а также о вопросах, с которыми граждане могут обратиться в службу целью содействия в обеспечении их прав.

Виктор Иванкевич сообщил о разработке Минветеранов механизма выплаты денежной компенсации пострадавшим, жилые дома которых разрушены или повреждены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, к разработке которого также присоединился Секретариат Уполномоченного