В Лисичанске задержали грабителя, который обчистил кассу киоска

Сотрудники уголовного розыска Лисичанского отдела полиции установили личность и местонахождение молодого человека, который совершил грабеж денег из кассы торгового киоска. Сейчас он доставлен в отдел полиции, у него изъяты украденные деньги, следователи проводят с ним первоочередные следственные действия.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Сегодня, в 14 часов в дежурную часть Лисичанского отдела полиции позвонила местная жительница, которая работает продавцом в торговом киоске, расположенном на квартале Центральном, и сообщила о том, что несколько минут назад неизвестный мужчина открыто завладел деньгами из кассы и скрылся.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия установили, что к торговому киоску подошел молодой человек и попросил продавщицу продать ему товар. В тот момент, когда женщина отвлеклась за товаром, незнакомец выхватил деньги из кассы и скрылся.

По приметам, которые предоставила потерпевшая, оперативники заподозрили мужчину, который уже проходит и подозреваемым, и подсудимым за совершение аналогичных преступлений. Подозрения оперативников подтвердились, потерпевшая опознала грабителя.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 186 УК Украины «Грабеж». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.