На Донбассе задержали боевика в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Вчера, 12 февраля, в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад ОТУ «Север» был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения представитель российско-оккупационных войск 1995 года рождения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами.

«Сейчас задержанного опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил. Российский наемник дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе. Известно, что он проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск», — сказано в сообщении.