На Попаснянщине для образовательных учреждений ввели карантин

13 февраля в зале заседаний Попаснянской райгосадминистрации состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.

Решение о внеочередном заседании было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на заболеваемость гриппом и ОРВИ в Попаснянском районе.

По данным заведующей Попаснянского отделения Лисичанского межрайонного филиала Луганского областного лабораторного центра Людмилы Коваленко и заместителя начальника отдела образования Попаснянской райгосадминистрации Валентина Коршунова, количество заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей младшего, среднего и старшего возраста, а также стариков неуклонно растет, что может через некоторое время (инкубационный период) привести к резкому увеличению больных среди этой категории лиц на указанные заболевания и, как следствие, к усложнению эпидемиологической ситуации в районе.

«Поэтому, члены комиссии приняли решение начать карантин в учебно-образовательных заведениях и внешкольных учреждениях Попаснянского района, а также поручили медицинским службам вести мониторинг за уровнем порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в Попаснянском районе», — сказано в сообщении.

Карантин планируется ввести на десять дней — с 14 по 23 февраля