Соцсети: на экспроприированном Лутугинском заводе прокатных валков задолженность по зарплате — год

Работники Лутугинского научно-производственного валковый комбината, который находится на временно неподконтрольной территории, пожаловались на длительную задержку заработной платы.

Об этом сообщается в социальных сетях.

«Сил нет уже молчать! На ЛНПВК задолженность по заработной плате ровно год!!! Нас никто не слышит и не хочет даже слышать!! Что нам, простым работникам, делать?? Как нам просто жить? Куда нам обращаться чтобы нас услышали!? 24 декабря последний раз давали 20%! Скажите пожалуйста, как можно прожить на эти деньги? А коммунальные услуги растут с каждым днем! Неужели на Погорелова (Владимир Погорелов — «и.о гендиректора» завода — прим.ред.) нет не какой управы??», — возмущаются работники.

Стоит отдельно отметить, что главарю «ЛНР» Леониду Пасечнику уже жаловались на затруднительное положение завода еще осенью 2019 года. Тогда Пасечник пообещал, что «завод будут подымать».