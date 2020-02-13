Соцсети: на экспроприированном Лутугинском заводе прокатных валков задолженность по зарплате — год

Работники Лутугинского научно-производственного валковый комбината, который находится на временно неподконтрольной территории, пожаловались на длительную задержку заработной платы.
Об этом сообщается в социальных сетях.
«Сил нет уже молчать! На ЛНПВК задолженность по заработной плате ровно год!!! Нас никто не слышит и не хочет даже слышать!! Что нам, простым работникам, делать?? Как нам просто жить? Куда нам обращаться чтобы нас услышали!? 24 декабря последний раз давали 20%! Скажите пожалуйста, как можно прожить на эти деньги? А коммунальные услуги растут с каждым днем! Неужели на Погорелова (Владимир Погорелов — «и.о гендиректора» завода — прим.ред.) нет не какой управы??», — возмущаются работники.
Стоит отдельно отметить, что главарю «ЛНР» Леониду Пасечнику уже жаловались на затруднительное положение завода еще осенью 2019 года. Тогда Пасечник пообещал, что «завод будут подымать».
comments powered by HyperComments