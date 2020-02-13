Абонплату за газ не отменят, но уменьшат: НКРЭКУ приняла важное решение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила решение, что сумма платежки за транспортировку газа должна определяться в зависимости от объемов пользования. Однако, полностью отменять плату за распределение газа не планируется.
Об этом на брифинге заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, сообщает Час Пик.
НКРЭКУ не планирует отменять плату за распределение газа для тех потребителей, кто подключен к сети, но газ не потребляет.
Глава НКРЭКУ считает, что платить за обслуживание газовых сетей нужно в любом случае. Однако, правительство пошло на реальные шаги и для тех, кто не пользовался газом в прошлом году платежки подешевеют в 5-6 раз.
«Больше всего, о чем говорили, оплата при так называемом нулевом потреблении. Есть несколько случаев, когда при нулевом потреблении дом мог получить 200-400 грн платежку за транспортировку газа. Мы проанализировали и очень быстро нашли механизм, позволяющий… Вчера было заседание, мы одобрили решение — уже в марте эти платежки будут другими», — сообщил Тарасюк.
Он отметил, что сумму будут определять по такому принципу: для потребителей, которые готовят пищу, для конфорок — это будет 2,8 грн в месяц; у кого еще подогрев воды — 8,9 грн в месяц; там, где комплексное потребление, для частных домов, будет 21,9 грн в месяц, то есть минимальная платежка.
Глава НКРЭКУ добавил, что платить за обслуживание придется всем потребителям.
«Например, лифт дома, мы поехали в командировку долговременную на несколько месяцев, но все равно будем за него платить, ведь хотим, чтобы он работал. То есть за содержание инфраструктуры платежи всегда были, есть и будут», — резюмировал глава комиссии.
comments powered by HyperComments