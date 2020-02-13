Абонплату за газ не отменят, но уменьшат: НКРЭКУ приняла важное решение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила решение, что сумма платежки за транспортировку газа должна определяться в зависимости от объемов пользования. Однако, полностью отменять плату за распределение газа не планируется.

Об этом на брифинге заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, сообщает .

НКРЭКУ не планирует отменять плату за распределение газа для тех потребителей, кто подключен к сети, но газ не потребляет.

Глава НКРЭКУ считает, что платить за обслуживание газовых сетей нужно в любом случае. Однако, правительство пошло на реальные шаги и для тех, кто не пользовался газом в прошлом году платежки подешевеют в 5-6 раз.

«Больше всего, о чем говорили, оплата при так называемом нулевом потреблении. Есть несколько случаев, когда при нулевом потреблении дом мог получить 200-400 грн платежку за транспортировку газа. Мы проанализировали и очень быстро нашли механизм, позволяющий… Вчера было заседание, мы одобрили решение — уже в марте эти платежки будут другими», — сообщил Тарасюк.

Он отметил, что сумму будут определять по такому принципу: для потребителей, которые готовят пищу, для конфорок — это будет 2,8 грн в месяц; у кого еще подогрев воды — 8,9 грн в месяц; там, где комплексное потребление, для частных домов, будет 21,9 грн в месяц, то есть минимальная платежка.

Глава НКРЭКУ добавил, что платить за обслуживание придется всем потребителям.

«Например, лифт дома, мы поехали в командировку долговременную на несколько месяцев, но все равно будем за него платить, ведь хотим, чтобы он работал. То есть за содержание инфраструктуры платежи всегда были, есть и будут», — резюмировал глава комиссии.