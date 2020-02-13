Дубилет: Перепись населения на оккупированных территориях могут провести с помощью спутника. ВИДЕО

Украинское правительство изучает возможность использования данных спутника для проведения переписи населения на оккупированном Донбассе и в аннексированном Россией Крыму.

Об этом в интервью «Украинскому радио» рассказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

«Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения. Но пока я не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях», — сообщил Д. Дубилет.