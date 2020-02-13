На Луганщине на трассе возле Лисичанска переметы местами более чем метр. ФОТО

На Луганщине в круглосуточном режиме дорожники продолжают работать по расчистке и обработки противогололедными смесью дорог области.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.
12 февраля Лисичанский филиал ГП «Луганский облавтодор» выполнял работы по очистке от снега и посыпке песчано-соляной смесью автодороги Т-13-02. Сегодня, 13 февраля работы также продолжаются.
«Вблизи Лисичанска и в северных районах Луганской области сильный ветер наделал немало вреда. Ветер привел к образованию снежных заносов. Высота снежных заносов местами достигала одного метра и более
Дорожники работали, но в течение двух часов из-за ветра автодороги снова заметало», — сказано в сообщении.
Служба автомобильных дорог в Луганской области и ГП «Луганский облавтодор» просят участников дорожного движения быть внимательными, осторожными и с уважением относиться к работе дорожников, не создавать препятствий в работе снегоуборочной техники.
«На территории Луганской области наблюдаются осадки в виде снега. Температура от 1-3 градусов мороза. На дорогах области работает дорожная техника, выполняются работы по очистке и обработке противогололедными материалами! Приезд дорогами области обеспечено!», — отметили в ведомстве.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию на дороге, позвоните дежурному в вашей области. Вам обязательно окажут помощь! Звоните круглосуточно.
Работают также мобильные телефоны.
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