Жителей и гостей Новопскова приглашают на «Иковель 2020»: массовое катание на тюбингах

При благоприятных погодных условиях 15-16 февраля в Новоайдарской громаде стартует массовое катание на тюбингах — «Иковель 2020».

Об этом сообщает пресс-служба громады.

Напомним, что зимнее спортивно-развлекательное мероприятие «Иковель» приходит на склонах реки Айдар (возле подножья горы Пристин, что у села Иковое).

В громаде напоминают правила безопасности во время катания:

1. Запрещено кататься в нетрезвом состоянии!

2. Подниматься на гору следует за пределами трассы!

3. Не подниматься выше указанных стартовых отметок!

4. Запрещено садиться в один тюбинг вдвоем — для взрослых!

5. Четко выполнять указания инструктора!

Помните: что в отличие от санок, тюбинг способен разогнаться до 100 км / час, закручиваться вокруг своей оси, при этом никакого тормозного устройства в воздушных санок нет. Это как автомобиль, у которого отказали тормоза.