Двое бойцов из Луганской области награждены орденом «За мужество» III степени посмертно

В соответствии с Указом Президента Украины №50/2020 «О присвоении государственных наград» орденами «За мужество» III степени посмертно награждены двое бойцов ООС, уроженцы Луганской области — Сергей Дрогин и Никита Скитченко.

Старший солдат, командир отделения 2-й штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» 53-й отдельной механизированной бригады Сергей Дрогин погиб 7 мая 2019 в районе пгт Пивденное Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Сергей Дрогин был уроженцем Северодонецка. В 2010 году проходил срочную службу в 703-м отдельном Винницком полке оперативного обеспечения на Львовщине. С 2015 года находился на войне. У Героя остались супруга и мама.

Меловчанин Никита Скитченко погиб 21 июля 2019 года в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, в районе населенного пункта Счастье.

Никита Скитченко служил по контракту в разведывательной роте 25-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины. Герою было всего 19 лет.