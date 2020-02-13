В Попаснянском районе спасатели вытащили из снежного заноса грузовик «FAW». ФОТО

За прошедшие сутки, 12 февраля, спасатели Луганщины выезжали на помощь водителю, который из-за ухудшения погодных условий оказался в сложной ситуации.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Так, на автодороге в Попаснянском районе, из-за ухудшения погодных условий, водитель грузовика «FAW» не справился с управлением и съехал с дороги. С помощью шанцевого инструмента, спасатели обрубили ветви деревьев и кустов и задействовав автомобиль повышенной проходимости и трос, транспортное средство деблокировали из снежного заноса, после чего отбуксировали на безопасный участок дороги. В медицинской помощи водитель не нуждался.

Спасатели обращается к гражданам с призывом быть максимально внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения во время ухудшения погодных условий!

Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды, звоните в Службу спасения «101»