Боевик «ДНР» Дубовой сделал признание о начале войны на Донбассе: «Массового движения не было»

Боевик «ДНР» и главный редактор пропагандистского издания «Голос народа — Голос Республики» Геннадий Дубовой сделал признание о начале войны на Донбассе. Внимание на его откровение обратил в Twitter блогер Necro Mancer.

Об этом сообщает Диалог.

Он признал, что массовой поддержки боевиков «ДНР» не было.

«Обидные вещи сейчас начну говорить. Но массовое движение ополченческое здесь… его не было! Вспомни август 2014 года. Реально воюющих 3 — 4 тысячи человек», — пожаловался Дубовой. Он уточнил, что общее население Донбасса составляло на тот момент около 5 миллионов человек.

«Ладно, не было оружия. Оно бы появилось, когда надо. А кому его было раздавать?» — задал боевик риторический вопрос.

Он уточнил, что на мариупольском направлении у «ДНРовцев» было всего 3 человека на 10 км фронта.

Дубовой также заявил, что не ждал от Москвы крымского сценария с Донбассом. «Мы все прекрасно понимали, что надо воевать, чтобы что-то отвоевать», — сказал он.