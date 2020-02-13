СМИ: микроавтобус с украинцами столкнулся с фурой в РФ, много погибших

Не менее восьми человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области (Россия)

Все погибшие, вероятно, были граждане Украины, передает «ДС» со ссылкой на ТАСС.

«На трассе Санкт-Петербург — Невель на территории Пустошкинского района, около деревни Руда произошло ДТП. По предварительной информации, в результате лобового столкновения микроавтобуса (Mercedes) и большегруза-фуры (Volvo) погибли восемь человек и имеется информация о нескольких пострадавших. Их состояние сейчас уточняется. Известно, что микроавтобус частный, это не маршрутное такси», — сообщила представительница регионального МВД.

Она уточнила, что погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, еще один пассажир и водитель большегруза пострадали.

Глава района Светлана Василькова сообщила, что все погибшие, предположительно, граждане Украины.

«Микроавтобус выехал на встречную полосу, врезался в большегрузную машину. Микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован в Украине, восемь человек погибших, в микроавтобусе один только выжил. Предположительно, погибшие — граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работает следственная группа», — сказала она.

В тоже время в комитете по здравоохранению Псковской области сообщили о двух госпитализированных, они граждане Белоруссии и Украины. «Двое пострадавших: один — белорус, один — гражданин Украины. Состояние средней тяжести. Автобус из Украины», — сказала собеседница.

По данным Telegram-канала Mash, все погибшие были гражданами Украины. «Водителя фуры Вячеслава Рябова (Белоруссия) и единственного выжившего пассажира «Мерседеса» Михаила Зеленчука (Украина) госпитализировали в состоянии средней тяжести», — сказано в сообщении.

Также канал сообщил, что «тела погибших извлекают их-под того, что раньше было микроавтобусом».

«Предварительная причина аварии: водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой. Предварительно, 8 погибших, все — украинцы, ехавшие домой», — сообщил источник канала в правоохранительных органах.

По состоянию на 06:45 реакции МИД Украины не поступало.