Поскользнулся и упал с моста в реку: в Сватово спасли мужчину

Сватовские полицейские спасли жизнь человеку, упавшему в ледяную воду. Инцидент произошел вчера, 12 февраля, около 15:00.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

41-летний мужчина, переходивший через мост, поскользнулся, потерял равновесие и упал в реку. Прохожие услышав, крики мужчины о помощи, вызвали полицейских.

Первым на помощь прибыл экипаж инспекторов сектора реагирования патрульной полиции местного отдела полиции. Они вытащили мужчину из реки, оказали ему домедицинскую помощь и вызвали скорую.