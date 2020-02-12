Поскользнулся и упал с моста в реку: в Сватово спасли мужчину

Сватовские полицейские спасли жизнь человеку, упавшему в ледяную воду. Инцидент произошел вчера, 12 февраля, около 15:00.
Об этом сообщает полиция Луганской области.
41-летний мужчина, переходивший через мост, поскользнулся, потерял равновесие и упал в реку. Прохожие услышав, крики мужчины о помощи, вызвали полицейских.
Первым на помощь прибыл экипаж инспекторов сектора реагирования патрульной полиции местного отдела полиции. Они вытащили мужчину из реки, оказали ему домедицинскую помощь и вызвали скорую.
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