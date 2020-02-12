На Луганщине копы провели отработку населенных пунктов Станично-Луганского района, граничащего с оккупированной территорией

Вчера, 12 февраля, несмотря на сложные погодные условия, по приказу командующего Объединенных сил и начальника ГУНП сотрудники полиции, входящих в состав ООС, вместе с Нацгвардейцами и вспомогательными полицейскими силами провели комплексную оперативно-профилактическую отработка населенных пунктов Станично-Луганского района.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.

Полицейские меры были направлены на усиление безопасности граждан, профилактики и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, предотвращения незаконного оборота оружия, взрывчатки и наркотических веществ и стабилизации оперативной обстановки на территории района.

Около 100 правоохранителей были задействованы в составе пеших и мобильных патрульных нарядов.

В результате отработки было установлено местонахождение гражданина, который находился в розыске.

Было выявлено 34 административных правонарушения, по которым составлены соответствующие материалы. Проверено 28 владельцев охотничьего оружия, у 11 из которых были изъяты охотничьи-нарезные ружья вследствие нарушения владельцами сроков хранения.

Кроме того, для предупреждения нарушений прав детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, были проверены семьи, находящихся на учете в социальных службах.