«Любовь вне времени»: где на Луганщине 14 февраля можно подать документы для брака даже ночью

В День Святого Валентина состоится мероприятие «Любовь вне времени». В Валентинов день все влюбленные, даже ночью, смогут подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

В этот день мероприятие «Любовь вне времени» продлиться с 8:00 до 24:00.

В Луганской области в нем примут участие:

Луганский городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г.. Харьков)

адрес: 93408, г.. Северодонецк, ул. Федоренко, 10,

телефон: 095-443-69-53, (0645) 70-33-22

электронная почта: vcs@lg.lg.minjust.gov.ua

Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по городам Лисичанск и Ровеньки Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г.. Харьков)

адрес: 93100, г.. Лисичанск, ул. Д.И.Менделеева, 53,

телефон: (06451) 7-28-55,

электронная почта: vcs@ls.lg.minjust.gov.ua

Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по Лутугинском району и городу Северодонецку Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г.. Харьков)

адрес: 93400, г.. Северодонецк, бульвар Дружбы народов, 32-а,

телефон: (06452) 4-42-47,

электронная почта: vcs@sd.lg.minjust.gov.ua

Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по Старобельском району и городу Брянка Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г.. Харьков)

адрес: 92700, г.. Старобельск, ул. Центральная, 52,

телефон: (06461) 2-10-42,

электронная почта: vcs@sb.lg.minjust.gov.ua