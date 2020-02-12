«Любовь вне времени»: где на Луганщине 14 февраля можно подать документы для брака даже ночью

В День Святого Валентина состоится мероприятие «Любовь вне времени». В Валентинов день все влюбленные, даже ночью, смогут подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
В этот день мероприятие «Любовь вне времени» продлиться с 8:00 до 24:00.
В Луганской области в нем примут участие:
Луганский городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г.. Харьков)
адрес: 93408, г.. Северодонецк, ул. Федоренко, 10,
телефон: 095-443-69-53, (0645) 70-33-22
электронная почта: vcs@lg.lg.minjust.gov.ua
Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по городам Лисичанск и Ровеньки Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г.. Харьков)
адрес: 93100, г.. Лисичанск, ул. Д.И.Менделеева, 53,
телефон: (06451) 7-28-55,
электронная почта: vcs@ls.lg.minjust.gov.ua
Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по Лутугинском району и городу Северодонецку Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г.. Харьков)
адрес: 93400, г.. Северодонецк, бульвар Дружбы народов, 32-а,
телефон: (06452) 4-42-47,
электронная почта: vcs@sd.lg.minjust.gov.ua
Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по Старобельском району и городу Брянка Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г.. Харьков)
адрес: 92700, г.. Старобельск, ул. Центральная, 52,
телефон: (06461) 2-10-42,
электронная почта: vcs@sb.lg.minjust.gov.uacomments powered by HyperComments