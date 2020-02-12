«К следующему заседанию ТКГ должен быть разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье», — Олифер

Сегодня, 12 февраля, в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. О его результатах сообщила пресс-секретарь руководителя украинской делегации Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Фейсбук.

В частности, она отметила, что в гуманитарной подгруппе украинская сторона передала уточненный список людей, которых хочет освободить. Стороны также предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести.

«К следующему заседанию ТКГ в Минске должен быть разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье», — заявила она.

Олифер отметила, что подгруппа по социально-экономическим вопросам обсудила вопросы водообеспечения всего Донбасса, которые «являются критическими и требуют действенных шагов всех участников Минского процесса, в т.ч. с привлечением Международного Комитета Красного Креста».

«Украинская сторона продолжает поднимать проблему возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. Передан перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества», — уточнила она.

«В политической подгруппе украинская сторона акцентировала внимание на необходимости выполнения резолюции ПАСЕ от 30 января 2020 года, которая содержит непосредственные требования в адрес РФ: в пункте 4.9 этого документа, в частности, указано важность полного выполнения ею Минских договоренностей, стороной которых является РФ и прекращение военного вторжения и поддержки незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Подчеркиваем: именно полное прекращение огня, вывод из Донбасса вооруженных формирований и военной техники, восстановление контроля над границей является базовой предпосылкой для начала политического процесса, в т.ч. выборов», — резюмировала Дарка Олифер.

Напомним, ранее мы писали о том, что ТКГ в Минске на сегодняшнем заседании практически согласовала один из участок разведения сил.