Олифер: Практически согласован один из участков разведения в районе Гнутово

Сегодня, 12 февраля, в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. О его результатах сообщила пресс-секретарь руководителя украинской делегации Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Фейсбук.

В частности, она отметила, что практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее предложила украинская сторона.

«Продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО», — сообщила Дарка Олифер.

Она также напомнила, что по данным СММ ОБСЕ, с начала года их патрули 146 раз не были допущены на территории ОРДЛО.

«Украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы сотрудников миссии, также СММ ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, как это предусмотрено ее мандатом», — резюмировала Дарка Олифер.