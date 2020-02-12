На Луганщине граждане вышли на митинг против высоких цен на воду и дополнительных «газовых» оплат. ФОТО

Сегодня, 12 февраля, на центральной площади Старобельска граждане вышли на митинг.

Об этом пишут в ФБ местные активисты.

Как сообщается, люди выразили недовольство введением отдельной платы за транспортировку газа и так называемого «коэффициента корректировки использованного природного газа для бытовых потребителей», а также завышенного тарифа на водоснабжение и водоотведение.

«Сегодня в г. Старобельск состоялся митинг с требованиями снижения цены на газ и воду и отмены оплаты за транспортировку газа с незаконными коэффициентами. Подписано присутствующими на собрании обращение в органы государственной власти с указанными требованиями», — сообщил Владимир Правенький.

По информации старобельчанина Владимира Григоренко под обращением уже поставили подписи 300 местных жителей.