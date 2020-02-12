На Луганщине граждане вышли на митинг против высоких цен на воду и дополнительных «газовых» оплат. ФОТО

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Сегодня, 12 февраля, на центральной площади Старобельска граждане вышли на митинг.

Об этом пишут в ФБ местные активисты.

Как сообщается, люди выразили недовольство введением отдельной платы за  транспортировку газа и  так называемого «коэффициента корректировки использованного природного газа для бытовых потребителей», а также завышенного тарифа на водоснабжение и водоотведение.

«Сегодня в г. Старобельск состоялся митинг с требованиями снижения цены на газ и воду и отмены оплаты за транспортировку газа с незаконными коэффициентами. Подписано присутствующими на собрании обращение в органы государственной власти с указанными требованиями», — сообщил Владимир Правенький.

На изображении может находиться: 11 человек, толпа и на улице
Фото — Владимир Правенький
На изображении может находиться: 2 человека, люди стоят и на улице
Фото — Владимир Правенький
На изображении может находиться: 12 человек, люди улыбаются, толпа и на улице
Фото — Владимир Правенький
На изображении может находиться: 11 человек, люди стоят, толпа и на улице
Фото — Владимир Правенький

На изображении может находиться: один или несколько человек, люди стоят, толпа, небо и на улице
Фото — Валерий Черняк в ФБ
На изображении может находиться: 2 человека, толпа и на улице
Фото — Валерий Черняк в ФБ
На изображении может находиться: 8 человек, толпа и на улице
Фото — Валерий Черняк в ФБ
На изображении может находиться: 9 человек, люди стоят, толпа и на улице
Фото — Валерий Черняк в ФБ
На изображении может находиться: 8 человек, люди улыбаются, люди стоят, толпа и на улице
Фото — Валерий Черняк в ФБ

По информации старобельчанина Владимира Григоренко под обращением уже поставили подписи 300 местных жителей.

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