13 февраля на Луганщине удержится снежная погода

В четверг, 13 февраля, в Луганской области будет облачно. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Видимость 4-6 км, время в снегу 2-4 км. Ветер западный, 9-14 м / с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии

по городу Северодонецк

Облачно. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 9-14 м / с. Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем 1-3 градуса тепла.

по городу Луганск

Облачно. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 9-14 м / с. Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем 1-3 градуса тепла.