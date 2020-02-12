Акция «Один миллион деревьев за 24 часа»: северодончане готовы высадить не менее 20 тысяч саженцев

11 февраля 2020 в Кризисном медиа-центре «Северский Донец» состоялось первое заседание рабочей группы всеукраинской акции «1 миллион деревьев за 24 часа», которую поддержали северодончане.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Акция пройдет 20 марта по всей Украине, в рамках которой будет высажено 1 миллион деревьев по разным городам, поселкам и населенным пунктам Украины. Главная цель мероприятия — восстановление экосистемы страны и мира в целом, а также развитие экологического сознания людей. Инициаторами выступили представители Книги рекордов Украины и CEO Club Ukraine в рамках проекта «Озеленение Украины».

«Общественная организация Кризисный медиа-центр «Северский Донец» стала инициатором проведения акции в Северодонецке, для чего была создана рабочая группа для решения важных вопросов, о проведении акции. Спикером на мероприятии выступила местная координатор акции Валентина Агафонова. В рабочую группу вошли с представители общественного сектора, бизнеса, студенчества и объединила 19 участников, которые добровольно присоединились к акции. Таким образом, между членами рабочей группы были распределены обязанности», — сказано в сообщении.

Центр туризма, краеведения и экскурсий учащейся молодежи хочет привлечь к акции не менее 100 учащихся школ. Региональные организаторы утверждают, что смогут высадить не менее 20 000 деревьев в Северодонецке.

Напомним, что к акции «1 миллион деревьев за 24 часа» могут присоединиться, все кому небезразлично экологическое состояние города и региона.

14 февраля в 11:00 в медиа-центре будет проведена пресс-конференция, на которой потенциальные участники смогут получить подробную информацию о проведении мероприятия.

Для участия в акции и обратной связи заполните короткую анкету по ссылке: http://surl.li/amtg