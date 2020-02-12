Те самые 14 проектов от Луганской области, которые должны получить финансирование ГФРР

Региональная комиссия в Луганской области определила 14 проектов, которые должны сделать за счет Государственного фонда регионального развития. После этого список должен утвердить Кабинет Министров Украины.

Ранее мы уже сообщали, что из треугольника Северодонецк-Лисичанск-Рубежное в перечень попал только проект рубежан — это реконструкция парка.

Также известно, что среди прошедших конкурный отбор – 4 проекта из Старобельского района, 3 из Кременной, 2 из Станично-Луганского района. А еще по одному проекту из Золотого, Новопскова, Попасной и Беловодского района.

Теперь пришло время узнать, какие именно проекты поддержала региональная комиссия:

Разработка градостроительной и землеустроительной документации г. Старобельск Луганской области як экономическая основа развития региона Строительство зала спортивной гимнастики КУ ЛОФЦ » Олимп» (г. Кременная) Реконструкция КУ «Луганский областной физкультурный центр Олимп» (реконструкция тренажерного зала) — г. Кременная Капитальный ремонт поврежденного асфальтобенного покрытия на ул. Медицинская, Игнатьева, Молодежная, Центральная, подъездная дорога к г. Золотое-3 (г. Золотое) Реконструкция существующего здания под размещение котельной КУ «Кременской медицинский колледж» (г. Кременная) Реконструкция патологоанатомического отделения КУ «Беловодская центральная больница» с дальнейшим обустройством помещений гистологической лаборатории и внедрение мероприятий по энергосбережению (пгт Беловодск) Улучшение доступа к спортивной инфраструктуре и популяризации занятием спортом среди населения Новопсковской ОТГ путем капитального ремонта стадиона «Будівельник» (пгт Новопсков) Реконструкция очистных сооружений в с. Половинкино Старобельского района Капитальный ремонт поврежденного асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул. Мира, Школьная, Некрасова, Полевая, Матросова, Левановского, Стеклозаводской, Первомайской, Циолковского, Парковой, Крылова, Мироновской, переул.Гагарина в г. Попасная Капитальный ремонт здания школы с пристройкой и крыльцами КУ «Станично-Луганская СОШ I — III ступеней» (пгт Станица Луганская) Капитальный ремонт зданий детского садика (с. Лиман, Старобельский район) Реконструкция парка г. Рубежное Строительство ливневой канализации от Автостанции и КПТ «Контакт» (ул. Центральная, 89а) по ул.Мира, Гаршина, Чернышевского и Горького (г. Старобельск) Реконструкция сооружений КУ «Стадион Нива» (баскетбольное поле, замощение) в пгт Станица Луганская

Полный список объектов можно увидеть по ссылке, должны утвердить первые 14 позиций списка